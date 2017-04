“Dolores”, coprodução Brasil/Argentina, estreia em 6 de abril em circuito nacional, nas seguintes praças: Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Porto Alegre, Teresina, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Santos e Batatais. O filme do diretor argentino, Juan Eduardo Dickinson, conta com os atores brasileiros Roberto Birindelli e Jandir Ferrari e os argentinos Emilia Attias, Guillermo Pfening e Mara Bestelli, no elenco principal. A coprodução foi realizada pela empresa brasileira Valkyria Filmes e pela produtora argentina Dar A Luz Cine. O filme participou da Première Latina no Festival do Rio de 2016, com salas lotadas.

Em meio ao período que antecede a Segunda Guerra Mundial, no interior dos pampas argentino, Dolores (Emilia Attias) retorna da Escócia depois da morte de sua irmã Helen para cuidar de seu sobrinho Harry. Com a morte de Helen, seu marido Jack Hillary (Guillermo Pfening) mergulha em uma profunda depressão, tornando a fazenda Los Ombúes um lugar de luto e deterioração. Os Hillary, com a fazenda hipotecada, estão prestes a perdê-la. Porém, com a energia da recém-chegada Dolores, a negociação com o banco é retomada. A situação faz renascer um potencial conflito: um romance inacabado entre Dolores e seu cunhado Jack, que começa a ficar mais e mais atraído pela coragem e beleza de Dolores. Ao mesmo tempo, Dolores também conhece Octavio Brandt (Roberto Birindelli), um rico fazendeiro filho de alemães. Esta relação desperta o ciúme de Jack que, temendo a dor de outra perda, resolve alistar-se para lutar na Segunda Guerra Mundial. A rivalidade entre ingleses e alemães se torna pessoal e ao final da guerra uma nova realidade começa para todos.

As filmagens aconteceram entre janeiro e fevereiro de 2016. Para ambientar o filme nos anos 40, elegeu-se uma fazenda na grande Buenos Aires, em Lujan, que guarda os ares da época deste período. O figurino criado para “Dolores” foi desenvolvido por Pepe Uria, ganhador do prêmio da Associação de Críticos Argentinos pelo seu figurino para o filme Amapola, em 2015. Para a personagem principal Dolores, interpretada pela atriz Emillia Attias, Uria desenvolveu 20 figurinos para as cenas da área rural e da cidade, todas roupas inspiradas em filmes dos anos 40.

O elenco conta com o ator brasileiro Jandir Ferrari no papel de Virtuoso que trabalha na fazenda dos Hillary, com Mara Bestelli no papel de Florrie, com os atores mirins, os gêmeos Felipe e Mateo Flossdorf, interpretando Harry, filho de Jack na fase infantil, entre outros.