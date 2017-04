O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários apresenta a 16ª Conferência Internacional do Documentário É Tudo Verdade – Petrobras, que acontece durante a 22ª edição do evento, no Centro Cultural São Paulo, na Sala Paulo Emílio, em 27 e 28 de abril, com entrada franca.

Para se inscrever na Conferência, os interessados devem enviar e-mail para conferencia@etudoverdade.com.br, informando nome completo, número de identificação (RG) e instituição onde estuda ou trabalha.

A mesa inaugural, às 14h da quinta-feira, 27 de abril, celebrará o centenário de nascimento do cineasta e etnógrafo francês Jean Rouch (1917-2004). Os debatedores serão o cineasta e diretor de fotografia francês Philippe Costantini, parceiro de Rouch e um dos responsáveis pelo processo de restauração de sua obra, e o pesquisador Mateus Araújo Silva, professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da USP. Em seguida, às 16h, o homenageado da retrospectiva brasileira do É Tudo Verdade 2017, Sergio Muniz, conversa sobre sua obra e sua trajetória com o cineasta Aurélio Michiles (“O Cineasta da Selva”, “Tudo Por Amor Ao Cinema”).

Às 14h de sexta-feira, 28 de abril, segundo dia da conferência, João Moreira Salles e Eduardo Escorel conversam sobre “No Intenso Agora”, documentário dirigido por Salles e coeditado por Escorel cuja première brasileira acontece no É Tudo Verdade 2017. Encerrando o simpósio, às 16h, as experiências francesa e brasileira para a defesa dos direitos dos autores de obras audiovisuais serão discutidas pela cineasta Anne Georget, presidente da Société Civile des Auteurs Multimédia (La Scam) e jurada do festival deste ano, e pelo diretor brasileiro Sylvio Back (“O Universo Graciliano”), presidente da Diretores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual (DBCA).