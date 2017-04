Estão abertas as inscrições para a mostra competitiva de curtas-metragens do Zona de Cinema, que acontecerá em julho na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A curadoria será realizada pelos coletivos Rancho Ideias e CineOeste. Serão dois mil reais em dinheiro de premiação e bolsas de estudo. As inscrições ficam abertas até dia 10 de maio. Podem ser inscritos curtas-metragens de até 25 minutos, realizados em qualquer ano, cidade e com qualquer temática. O regulamento pode ser conferido no link http://docdro.id/btwKJWi.

Zona de Cinema é um festival que vai circular por Campo Grande, Bangu e Realengo, privilegiando realizadores da Zona Oeste e do subúrbio, promovendo a exibição de curtas-metragens, longas, debates e oficinas.

Serão realizadas sessões temáticas até julho. A primeira, Sessão Ambiental, aconteceu junto ao projeto CineViaduto do Espaço Cultural Viaduto de Realengo, no dia 25 de março. Foram exibidos quatro curtas-metragens com temática ambiental, apresentados por seus realizadores, e finalizada com um pocket show. A próxima sessão já está marcada: Sessão Porrada! No dia 30 de abril, novamente no Viaduto de Realengo. Serão exibidos curtas-metragens que discutem questões polêmicas: O Olho do Cão, que retrata o abuso de poder por parte da Polícia Militar; Abraço da Cidade de Pedra que, com um olhar sobre territórios e desigualdade, projeta um futuro nada brilhante para a megalópole; e Quijaua, uma manifesto sobre espiritualidade, negritude e o feminino.

Mais informações sobre a programação do Zona de Cinema, no site www.zonadecinema.art.br/galeria.