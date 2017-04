Em Holt, no Colorado, Addie Moore faz uma visita inesperada a seu vizinho, Louis Waters. Viúvos e septuagenários, os dois lidam diariamente com noites solitárias em suas grandes casas vazias. Addie propõe a Louis que ele passe a fazer companhia a ela ao cair da tarde para ter alguém com quem conversar antes de dormir. Embora surpreso com a iniciativa, ele aceita o convite.

Os vizinhos, no entanto, estranham a movimentação da rua, e não demoram a surgir boatos maldosos pela cidade. Aos poucos, os dois percebem que manter essa relação peculiar talvez não seja tão simples quanto parecia.

Neste aclamado romance, Kent Haruf retrata com ternura e delicadeza o envelhecimento, as segundas chances e a emoção de redescobrir os pequenos prazeres da vida – que pode surpreender e ganhar um novo sentido mesmo quando parece ser tarde demais.

Nossas Noites vai ser adaptado pela Netflix, em filme estrelado por Jane Fonda e Robert Redford.

Sobre o autor: Kent Haruf nasceu em 1943, em Pueblo, no Colorado. É autor de seis romances, entre eles The Tie That Binds (1984), que recebeu uma menção especial do pen/Hemingway Award, e Plainsong (1999), finalista do National Book Award. Em 1986, recebeu o prêmio Whiting Awards e, em 2006, o prêmio John Dos Passos. Morreu em 2014, aos 71 anos. Nossas noites foi seu último trabalho publicado.

Nossas Noites

Autor: Kent Haruf

Tradução: Sonia Moreira

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 160

Preço: R$ 39,90