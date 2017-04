A Folha de S.Paulo, a distribuidora Imovision, a Rec Produtores e o Espaço Itaú de Cinema promovem sessão seguida de debate do filme Joaquim, de Marcelo Gomes, no dia 17 de abril, segunda-feira, às 20h, no Espaço Itaú Frei Caneca, sala 2, em São Paulo. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do cinema a partir das 19h.

Após a sessão do filme haverá debate com o diretor Marcelo Gomes e os atores Julio Machado e Isabel Zuaa. A mediação do encontro ficará a cargo do jornalista da Folha, Guilherme Genestreti.

Joaquim foi o único filme brasileiro a participar da competição oficial do Festival de Berlim 2017. O longa estreia nos cinemas dia 20 de abril.

O filme relata a vida do protético e alferes da Guarda Real Joaquim José e seu processo de consciência política ao se tornar um rebelde contra o domínio colonial português.

Julio Machado, Isabél Zuaa, Nuno Lopes, Rômulo Braga e Welket Bungué, estão no elenco do filme rodado na região de Diamantina/MG, em coprodução com Portugal e Espanha.