Estão abertas as inscrições para a participação nas mostras competitivas da terceira edição do PirenópolisDoc – Festival de Documentário Brasileiro. O festival acontecerá no Cine Pireneus, na cidade de Pirenópolis, entre os dias 15 e 20 de agosto.

Para participar, os realizadores devem se inscrever pelo site www.pirenopolisdoc.com.br. As inscrições estarão abertas até o dia 6 de maio, são gratuitas e envolvem duas categorias: competição de documentários de longa ou média-metragem (a partir de 31 min) e competição de documentários de curta-metragem (até 30 min). Podem ser inscritos filmes e vídeos documentários realizados no Brasil ou em coprodução do Brasil com outros países, e finalizados a partir de janeiro de 2016. O regulamento completo se encontra disponível no site.

A missão do PirenópolisDoc é mapear e difundir a produção documental brasileira recente, portanto, a cada ano o festival busca reafirmar seu compromisso com o intercâmbio de informações e a ampliação da discussão sobre o fazer e experienciar cinema documentário. Nesse sentido, serão realizados esse ano cursos de formação, exibição de filmes, mostras competitivas, o Programa Primeiro Corte (laboratório de montagem) e debates com convidados de todo o país. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Ao longo dos cinco dias de programação, curtas, médias e longas-metragens selecionados serão exibidos e debatidos no lendário Cine Pireneus, cinema localizado no centro histórico da cidade, que é Patrimônio Mundial.

A programação do festival este ano conta com novidades, como a parceria internacional com a AoNorte, de Portugal, para a realização de uma mostra especial de documentários internacionais em língua portuguesa, além do Encontro Internacional de Estudos de Cinema, Fotografia e Artes Digitais, que em breve também anunciará a abertura para inscrições de trabalhos acadêmicos.