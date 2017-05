A história de um veterano da Guerra do Vietnã, que trabalha como motorista de táxi em Nova York e, que, graças a sua personalidade psicótica, encontra na violência a solução para salvar uma prostituta adolescente, tornou-se um clássico nas interpretações de Robert De Niro e Jodie Foster, sob a direção de Martin Scorsese, em Taxi Driver, longa-metragem de 1976, que agora chega ao CineSesc em versão restaurada (4K) a partir de 1º de junho.

O filme, que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1976, e foi indicado em quatro categorias no Oscar e duas no Globo de Ouro em 1977, é distribuído pela FJ Cines.