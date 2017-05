O Governo do Estado do Ceará lançou, nesta terça-feira, 9 de maio, o Ceará Filmes – Programa Estadual de Desenvolvimento do Audiovisual e da Arte e Cultura Digital. O evento aconteceu no Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza, com a presença do diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, do governador do Ceará, Camilo Santana, e do secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba.

Dividido em sete eixos – Produção, Distribuição, Exibição, Preservação, Formação, Rede Institucional e Legislação –, o Programa Ceará Filmes se estrutura a partir de ações em diálogo entre a Secult e os diversos agentes atuantes no audiovisual.

Três ações do Programa são em parceria com a ANCINE e contam com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA): o Edital Ceará de Cinema e Vídeo, por meio da Linha de Arranjos Regionais; a instalação de cinemas em dez municípios cearenses, por meio do Programa Cinema da Cidade; e o lançamento do edital TVC Ceará. O total do investimento é de R$ 59,5 milhões, sendo R$ 40 milhões do FSA e R$ 19,5 milhões do Estado do Ceará.

Durante o evento, foram assinados os termos do projeto Cinema da Cidade para a construção das primeiras salas de cinema em dez cidades do Estado. Serão duas salas em cada município. Das 20 salas, 14 já estão licitadas, prestes a ter a construção iniciada.

Assinaram os termos do projeto Cinema da Cidade, juntamente com o governador Camilo Santana, o secretário da Cultura do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba, o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, os prefeitos de Amontada (Valdir Herbster Filho), Canindé (Maria do Rosário), Cedro (Nilson Diniz), Iguatu (Ednaldo Lavor), Itaitinga (Abel Rangel), São Benedito (Gadiel Gonçalves), Tauá (Windson Mota), além do secretário de Cultura de Aquiraz, William Mendonça.