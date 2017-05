A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE divulgaram nesta segunda-feira, 18 de maio, o resultado final da Chamada Pública PRODAV 03/2016 – Núcleos Criativos do Programa Brasil de Todas as Telas. Foram selecionadas 14 novas propostas de núcleos criativos, que receberão investimentos de até R$ 1 milhão. Os núcleos criativos reúnem profissionais de criação e roteiristas com o objetivo de desenvolver projetos de filmes, séries, programas e formatos para televisão.

Entre as propostas contempladas, estão núcleos liderados por nomes consagrados como Anna Muylaert, Helvécio Ratton, Sandra Kogut, Paulo Halm, Vincent Carelli e Adriana Falcão. Os investimentos nos 14 núcleos vão garantir o desenvolvimento de 70 projetos de obras, sendo 29 longas-metragens (20 de ficção, 5 documentários e 4 animações) e 41 obras para televisão (23 séries de ficção, 8 séries documentais, e 10 séries de animação).

As propostas vencedoras incluem empresas de oito Estados do país e a decisão final respeitou o critério de regionalização definido pelas regras do edital, que prevê a destinação de, no mínimo, 30% dos recursos, a propostas das regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e de, pelo menos 10%, a propostas inscritas por proponentes da região Sul, e dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. As 14 propostas contempladas incluem núcleos inscritos por produtoras de São Paulo, Paraná, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Pernambuco.

Nesta edição, a chamada teve um total de 282 propostas habilitadas. Após a fase de classificação, 37 foram encaminhadas para análise da Comissão de Seleção formada por Cristina Fantato, responsável pelo desenvolvimento e coprodução de filmes brasileiros na Fox e Warner; Kiki Lavigne, que estruturou o núcleo de desenvolvimento da Conspiração Filmes; Bárbara Teixeira, diretora de produção original dos canais Sony no Brasil; e pelos servidores da ANCINE, Alexandre Muniz e Layne Pereira.

Clique aqui e conheça as propostas contempladas na Chamada Pública PRODAV 03/2015 – Núcleos Criativos do Programa Brasil de Todas as Telas.

O investimento em núcleos criativos do Programa Brasil de Todas as Telas inclui também uma linha voltada para viabilizar a continuidade do trabalho dos núcleos vencedores das edições anteriores da Chamada Pública que comprovem a conclusão do trabalho no prazo estabelecido e a viabilização da produção de, no mínimo, dois projetos de sua carteira. A Chamada Pública PRODAV 13/2016 opera em regime de fluxo contínuo, sem período limite para inscrições. As empresas proponentes devem preencher e finalizar a inscrição eletrônica no Sistema FSA, anexando a documentação prevista no Anexo I da Chamada Pública. Com inscrições abertas desde 8 de agosto de 2016, a linha conta com um total de R$ 14 milhões, em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual.