Em 27 de junho, às 20h, Dorothy, o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde invadem as salas da Rede Cinemark na exibição de “O Mágico de Oz” (1939), do diretor Victor Fleming. O longa, estrelado por Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr e Billie Burke, entre outros, integra a atual temporada de Clássicos Cinemark.

O filme surgiu a partir do livro “O Mágico de Oz”, escrito pelo americano L. Frank Baum na década de 1900. Após a publicação se tornar um best-seller infantil, o autor produziu uma sequência com mais de 10 contos sobre as aventuras dos personagens da Terra de Oz e a jovem do Kansas.

Fleming dirigiu grande parte das filmagens, mas no final foi convidado a dirigir outro clássico, “E o Vento Levou”, e foi substituído pelo cineasta King Vidor. Os dois filmes concorreram ao Oscar de 1940 e “O Mágico de Oz” conquistou as estatuetas de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original, com a música Over the Rainbow.

O longa foi um dos primeiros a usar a tecnologia technicolor para colorir as cenas. Assim, foi possível construir dois universos no filme: o real, em preto e branco, e o mundo da fantasia – a Terra de Oz -, com cores vibrantes.

Após as férias escolares, em agosto, a programação especial retorna com filmes que marcaram época: “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), “Duro de Matar” (1988), “Coração Valente” (1995), “Clube da Luta” (1999) e “Cantando na Chuva” (1952).

