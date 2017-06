A animação “Café, um Dedo de Prosa”, de Maurício Squarisi, conta de modo leve e bem-humorado a história do café, e mostra sua importância na história do Brasil. Com codistribuição da Spcine, empresa de desenvolvimento do audiovisual da Prefeitura de São Paulo, e distribuição Polifilmes, o longa passou pelo Circuito Spcine em sessões especiais com oficinas de animação nos CEUs, e no dia 8 de junho entra em cartaz no Espaço Itaú de Cinema da Rua Augusta, em São Paulo.

O filme parte do encontro de dois amigos – Vera Holtz e Wandi Doratiotto – em uma cafeteria. Apaixonados pela bebida, eles travam um bate-papo informal e descontraído sobre a história do café. Acompanhando esse diálogo, o público vai descobrindo muitas curiosidades sobre a bebida mais popular do país, sua importância histórica e influência na economia, política e até na cultura brasileira. Em seu primeiro longa, o diretor Maurício Squarisi resgata questões como escravidão, Semana de Arte Moderna, imigração e muitas outras, sempre de modo bem-humorado e divertido, sem abandonar a preocupação com o rigor e precisão dos fatos, baseados no livro “A História do Café”, de Ana Luiza Martins.

A obra começou a ganhar vida em 2009, justamente quando Squarisi conheceu o livro de Ana Luiza Martins, que foi também a consultora e revisora histórica do filme. Com a paixão pelo café e a descoberta de um livro que documentava tão bem sua história, Maurício Squarisi, que trabalha com desenhos animados desde 1979, começou então a pensar em novas maneiras de apresentar a bebida ao público.