O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa da ANCINE, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgou os longas-metragens brasileiros selecionados pelo curador Ivan Giroud, do Festival Internacional do Novo Cinema Latino-americano, que este ano realiza sua 39ª edição, de 8 a 17 de dezembro, em Havana, Cuba.

O curador estará no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 6 de julho, para assistir aos filmes selecionados em sessões exclusivas na Cinemateca do MAM e na Sala Gustavo Dahl, auditório do Escritório da ANCINE, pela 23ª edição dos Encontros com o Cinema Brasileiro.

Veja abaixo a lista com os longas-metragens selecionados pelo Festival de Havana:

“Aquilo que Sobra”, de Humberto Giancristofaro (Clariô Filmes)

“Aurora 1964″, de Diego Di Niglio (Viu Cine Comunicação)

“Dedo na Ferida”, de Sílvio Tendler (Caliban Produções)

“Espólio da Cidade”, de Paulo Murilo Abreu e André Turazzi (Mosaico Filmes)

“Esquerda em Transe”, de Renato Tapajós (Laboratório Cisco Educação e Imagem)

“Música para Quando as Luzes se Apagam”, de Ismael Caneppele (Besouro Filmes)

“Onde Quer que Você Esteja”, de Bel Bechara e Sandro Serpa (Macondo Filmes)

“Sem Raiz”, de Renan Rovida (Desalambrar Filmes)

“Slam: o Melhor Poeta Nunca Vence”, de Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’alva (Exótica

Cinematográfica)

“Susana”, de Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker (Clubsoda Filmes)

“Todas as Razões para Esquecer”, de Pedro Coutinho (Paranoid Filmes)

“Unicórnio”, de Eduardo Nunes (3 Tabela Filmes)

“Zélia. Memórias de Amor”, de Carla Laudari (Casa do Santomé Filmes)

O curador tomou por base os teasers e as informações fornecidas pelos produtores nas inscrições do Programa para fazer a seleção. Três entre os filmes selecionados são de produtoras associadas ao Programa Cinema do Brasil, parceiro institucional dos Encontros.