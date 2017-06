Já estão abertas, até o dia 30 de junho, as inscrições para as rodadas de negócio da edição 2017 da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo. Realizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-MG), o evento acontece de 22 a 26 de agosto, em Belo Horizonte, e reúne salão de negócios, exibição de filmes e atividades de capacitação. Na sua última edição, a MAX recebeu um público de 10 mil pessoas e promoveu mais de 450 encontros entre produtores, canais e distribuidoras, gerando expectativas de negócios superiores a R$ 200 milhões.

Em 2017, o tema do evento será “Indústria Audiovisual 360”, com programação ampliada para promover a integração de toda a cadeia produtiva do setor. Além de produtores, distribuidores e exibidores de conteúdo de cinema, televisão e internet, a MAX irá reunir desenvolvedores de jogos e profissionais de artes gráficas, música e publicidade.

As rodadas de negócios da MAX 2017 promoverão a comercialização de conteúdos audiovisuais de vários gêneros e formatos. Autores e artistas gráficos que desejam explorar possibilidades no mercado audiovisual também irão encontrar novas oportunidades, em uma rodada voltada especialmente para o gênero de animação.

Nos encontros, criadores poderão apresentar seus projetos a players do mercado brasileiro e internacional de mídia e entretenimento (canais de TV, mídias e plataformas digitais, distribuidoras, programadoras, coprodutoras, investidores, entre outros agentes do setor). As reuniões têm duração de 20 minutos.

Podem ser inscritos projetos de obras audiovisuais como longas-metragens, séries, programas de TV, documentários, reality shows, além de conteúdos de catálogo. Produtores audiovisuais com projetos inéditos e em desenvolvimento poderão ainda participar de sessões de pitching que acontecerão durante a MAX.

Para os encontros entre artistas gráficos e empresas produtoras de animação/live action, são aceitos projetos em formatos como graphic novel, mangá, tirinha, charge e web comic.

Cada ofertante poderá inscrever até 3 projetos e escolher até 5 players por projeto para os encontros. Os projetos inscritos serão pré-analisados pelas empresas investidoras, e as reuniões serão agendadas ao término do período de avaliações.

Ao fim de cada dia, acontecerão ainda as agendas de relacionamento: momentos de confraternização para estimular o contato entre os participantes. Além dos selecionados para as rodadas de negócio, as agendas de relacionamento estarão abertas também a profissionais da música, design e publicidade.

Já são presenças confirmadas nas rodadas de negócios os seguintes players: A&E/History, Arte 1, Box Brazil, Canal Brasil, Cennarium, Cineart, CineBrasilTV, Curta!, Discovery, Discovery Kids, Elo Company, Encripta, Endemol Shine, Formata, FOX, Futura, Globo Filmes, Globonews, Gloob, H2O Films, Looke, Lucky You, PlayTV, Preciosa Media, Record TV, TV Brasil, TV Cultura, TV RaTimBum! e Zoomoo.

Para participar, profissionais e empresas ofertantes de conteúdo devem acessar o site www.minasgeraisaudiovisualexpo.com.br e preencher o formulário, disponível na aba Rodadas de Negócios.