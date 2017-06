Um dos grandes campeões de público do cinema brasileiro, o ator Leandro Hassum está de volta no papel do melhor comediante do país. Em “Chorar de Rir”, Hassum interpreta Nilo Perequê, o humorista número 1 do Brasil. Apesar do sucesso, ele está decidido a dar uma guinada na carreira e resolve se dedicar ao drama. Essa decisão afetará todos ao seu redor: seu cunhado e empresário, Jaimelito (Otávio Müller), seus pais, Romeu (Perfeito Fortuna) e Julieta (Jandira Martini), sua irmã, Kitty (Natália Lage), seu grande amor, a atriz Bárbara (Monique Alfradique), e até seu arquirrival, o comediante Jotapê Santana (Rafael Portugal). O elenco conta ainda com as participações especiais de Felipe Rocha e Sidney Magal.

Com os três filmes da série “Até que a Sorte nos Separe”, Leandro Hassum se tornou um dos comediantes de maior público do cinema, com mais de 3 milhões de espectadores em cada um dos longas.

“Chorar de Rir”, filmado recentemente em São Paulo e Campinas, é produzido pela Coração da Selva e coproduzido e distribuído pela Warner Bros. Pictures. O longa está previsto para chegar às telas no início de 2018.