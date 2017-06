Romance, brigas, amizade, autodescoberta são alguns dos temas do filme “Meus 15 Anos”, que estreia dia 22 de junho nos cinemas. Dirigido por Caroline Fioratti e baseado no livro homônimo da escritora Luiza Trigo, o longa-metragem traz o fenômeno teen Larissa Manoela (a Maria Joaquina de “Carrossel”) às voltas com uma festa de 15 anos que nunca sonhou. Com distribuição da Paris Filmes e da Downtown Filmes, o longa tem produção Paris Entretenimento e coprodução Televisa e SBT.

O longa conta com participação especial da cantora Anitta e da atriz Lorena Queiroz e ainda reúne no elenco os jovens atores Daniel Botelho, Bruno Peixoto, Victor Meyniel, Clara Caldas, Bruna Tatar, Pyong Lee, Heslaine Vieira, Polly Marinho, Rafael Awi, entre outros. Na história, Bia (Larissa Manoela) é uma menina insegura. Ela tem gostos diferentes das meninas da sua idade: curte tocar ukulele, jogar videogame, ir ao cinema com o pai e, ainda – mas não menos importante – nunca beijou ninguém. Nesse sentido, Bia foi se escondendo, tornando-se praticamente invisível. Seus únicos amigos são seu pai Edu, que faz de tudo para que a filha sinta-se à vontade com seu jeito diferente, Bruno, colega de sala e parceiro de composições musicais, e seu gato Farofa. Tudo isso vai mudar quando Edu inscreve Bia num concurso e ela ganha uma festa de quinze anos com direito a buffet, vestido, valsa, e um show exclusivo da cantora Anitta. Bia irá se tornar a garota mais popular da escola da noite para o dia, despertando inveja e criando inimizades. Agora, Bia vai passar por uma jornada de transformação sob os olhares da turma toda, inclusive de Thiago, o cobiçado galã da escola por quem ela sempre foi apaixonada.