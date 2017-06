"O Ovo do Corvo", de M. Manikandan

A Índia está entre os cinco maiores polos produtores e consumidores de cinema do mundo. Dados no Ministério da Informação e Difusão Indiano apontam que, em 2016, foram realizados quase dois mil filmes no país. Anualmente, as bilheterias somam em torno de US$ 2,25 bilhões. Apenas uma fração desses filmes é exibida internacionalmente. E parte dessa recente produção cinematográfica da Índia poderá ser conferida em São Paulo e em Brasília, entre 14 de junho e 3 de julho e 20 de junho e 9 de julho, respectivamente, no CCBB São Paulo e CCBB Brasília, dentro da Mostra Novo Cinema Indiano.

A programação conta com 15 filmes lançados a partir de 2013, com foco no “Novo Cinema” indiano, como tem sido chamado o estilo praticado nos longas-metragens produzidos por jovens realizadores que buscam narrativas e temáticas menos convencionais dentro da cinematografia do país. São filmes ao mesmo tempo reflexivos e de apelo popular, que transitam entre os festivais internacionais de cinema de autor e o grande público, estabelecendo um verdadeiro contraponto ao estereótipo associado à indústria de Bollywood.

Esses filmes apresentam um retrato contemporâneo da Índia, nação multifacetada de estrutura social complexa que tenta alinhar tradição e modernidade. E o cinema é um forte elemento que compõe esse espectro social e cultural, visto que os indianos consomem seus próprios filmes há décadas. O cinema indiano leva para suas salas de cinema (estimadas em 13 mil distribuídas em seu território) as histórias, desejos e aflições de seu povo, construindo um imaginário de forte influência para os padrões sociais do país.

As produções presentes na mostra foram realizadas em sete regiões da Índia, consequentemente, são filmes falados em sete de suas 18 línguas oficiais. Representados na programação, estão desde longas-metragens feitos na remota região de Assam, nordeste do país, onde se fala a língua Bodo, até filmes dos Estados de Tamil Nadu e Kerala, na região sul, a responsável por 50% da produção de filmes indianos.

Entre os destaques da mostra, estão filmes como Margarita com um Canudo, da diretora Shonali Bose, que trata de questões de gênero, acessibilidade e inclusão social, temáticas recentes e impactante para o contexto indiano; Navio de Teseu, dirigido por Anand Gandhi, que explora temas de identidade, justiça e morte; Projecionista, de Kaushik Ganguly, que traz a história de um homem e sua luta pela sobrevivência de um cinema de rua voltado para exibição de filmes em película; O Ovo do Corvo, assinado por M. Manikandan, que narra as aventuras de dois meninos que sonham em conseguir dinheiro para comprar uma pizza (premiado como Melhor Filme Infantil e Melhor Ator no Indian National Awards); e Armadilha, com direção de Jayraj, uma adaptação de texto de Anton Chekhov que mostra o protagonista recomeçando sua vida após a morte dos pais (vencedor do Urso de Cristal em Berlim 2016).

O cinema autoral e o cinema comercial da Índia serão tema de debate, em 29 de junho, com a participação de estudiosos da sétima arte, o jornalista Ulisses de Freitas e o professor de Comunicação Pablo Gonçalo. Em 6 de julho, o papel da mulher indiana na realização cinematográfica e como representação nos filmes será debatido pela jornalista Yale Gontijo e pela pesquisadora Marina Costin.

A curadoria da mostra é assinada em parceria pela brasileira Carina Bini e pelo indiano Shankar Mohan. Desde 1997, Carina passa temporadas na Índia estudando o cinema e a cultura do país. Diretora geral do Festival Internacional Cinema e Transcendência, ela produziu mostras como a BHAVA: Universo do Cinema Indiano (CCBB Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo – 2011 e 2012), maior mostra de cinema indiano já realizada no Brasil, e a Mostra Cem Anos do Cinema Indiano (2014), para o Museu Correios Brasília.

Além da exibição dos filmes, durante o evento, acontecem dois debates O Papel da Mulher e Cinema Paralelo x Comercial e apresentações de música e dança do país.

Em São Paulo, no dia 14 de junho, às 18h30, o evento começa com a apresentação de Música Clássica Indiana de estilo Hindustani com Sagar Kahahetocando tabla e Fábio Kidesh, sitar. Em seguida, o filme de abertura será ‘Armadilha’, de Jayraj, vencedor do Urso de Cristal e Berlim em 2016, com roteiro livremente adaptado a partir de ‘Vanka’, texto de Anton Tchekhov.

No Dia Mundial da Yoga – 21 de junho – a mostra terá uma programação especial. Sagar Karahe, personal de AshtangaVinyasa Yoga e CliziaBosatelli, professora da linha Vinyasa Yoga Flow se reúnem para dar um aulão de yoga no térreo do CCBB SP, seguida de sessão de música clássica indiana de estilo hindustanie, para encerrar o dia, na sala de cinema, será exibido ‘Sopro dos Deuses’, de Jan Schmidt-Garre, documentário que conta a história da yoga.

Já em Brasília, em 20 de junho, a sessão de abertura da mostra (com o filme Armadilha), será antecedida, a partir das 19h30, de um concerto de música clássica indiana Hindustani, com o duo Shabda Rasa, de São Paulo, formado por Julio Falavigna (Gopala) e Toti Lima (Ganapati), interpretes, respectivamente, de tabla e sitar. E, no dia 21 de junho, às 17h, celebrando o Dia Internacional do Yoga, será realizada um “aulão” de yoga no jardim do CCBB, aberto ao público e conduzido por diversos instrutores do Distrito Federal. A atividade será seguida de meditação ao pôr do sol acompanhada de canto Drupad, um canto milenar da Índia, pelo português Ricardo Passos, e, logo depois, de mais um concerto de música clássica indiana Hindustani com o duo Shabda Rasa. No mesmo dia, às 20h, o público poderá assistir ao documentário Sopro dos Deuses, sobre o surgimento do yoga. Em 7 de julho, o cineasta e músico André Luiz Oliveira (sitar) e o percussionista Marcelo Das (tabla) apresentarão um concerto de música clássica indiana Hindustani.

Em 1º de julho, um grupo de dançarinas da Escola Natyalaya, de São Paulo, mostrará uma performance, dentro do cinema, de dança clássica estilo Barathanatyam, tradicional do sul da Índia. Dia 2 de julho, o Grupo​ Bollywood – também da Escola Natyalaya, a principal referência no Brasil para dança indiana – executará coreografias folclóricas no foyer do cinema.

A programação completa da Mostra Novo Cinema Indiano pode ser conferida no site bb.com.br/cultura.

Mostra Novo Cinema Indiano

Data: 14 de junho a 3 de julho (SP) e 20 de junho a 9 de julho – com exceção de 23 de junho e 5 de julho (DF)

Local: CCBB SP – Rua Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo – (11) 3113-3651/3652 / CCBB DF – SCES Trecho 2, Brasília – (61) 3108-7600

Ingressos: Cinema – R$ 10 (R$ 5 meia) / Debates, Apresentações de Música e Dança e Aulão de Yoga – Grátis