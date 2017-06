Foram mais de três anos de trabalho intenso, entre a escrita em si e os ajustes finais, para que “O Sorriso da Hiena” fosse concluído. A história de três homens que estão, de alguma forma, envolvidos em uma série de assassinatos chegou a ser o e-book mais vendido na categoria policial/suspense na Amazon e agora ganha uma nova edição pela Verus. Os direitos de adaptação já foram adquiridos pela TV Globo.

O livro de estreia de Gustavo, publicado de forma independente, em outubro de 2015, acompanha Artur, um detetive com síndrome de Asperger, tão metódico quanto brilhante, encarregado de solucionar uma série de crimes com o mesmo padrão: pais amordaçados e mortos com crueldade na frente de seus filhos, também amordaçados. O homem tem a língua arrancada, enquanto a mulher morre com um tiro à queima-roupa. A polícia, por sua vez, encaminha estas crianças traumatizadas para William, um psicólogo especializado e conceituado que publicou uma tese em que questiona como eventos violentos podem moldar o caráter de uma pessoa. Certo dia, William recebe um e-mail de David oferecendo ao psicólogo a oportunidade de acompanhar crianças realmente marcadas pelo assassinato dos pais. Quando tinha oito anos, David viu seus pais morrerem com a mesma crueldade. E ele está disposto a repetir exatamente o que presenciou anos atrás com outras crianças.

Com orelha de Marcelino Freire, “O Sorriso da Hiena” debate sobre o desenvolvimento da maldade e questiona até que ponto fatores externos influenciam na formação do ser humano.

Sobre o autor: Gustavo Ávila ingressou no mundo da escrita ao iniciar no mercado publicitário como redator, há mais de dez anos. Nascido em 1983, cresceu no interior paulista, trabalhou por anos em São Paulo, capital, e hoje vive em Florianópolis.

O Sorriso da Hiena

Autor: Gustavo Ávila

Editora: Verus

Páginas: 266

Preço: 34,90