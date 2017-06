A série “A Cara do Futuro”, do diretor Diego Lara, terá sua estreia nacional no Canal Futura, nesta quarta-feira (28/06), às 23h. A série apresenta a inovação brasileira através de iniciativas inéditas, novos produtos e projetos, sejam sociais ou tecnológicos, mostrando cases que colocam o Brasil como um dos países emergentes no mundo em relação à inovação.

O primeiro episódio vai apresentar o incrível mundo da robótica e automação brasileira, mostrando como os robôs estão mudando a nossa relação com o trabalho e as atividades diárias.

Com produção da Tac Filmes, de Itajaí, Santa Catarina, o projeto “A Cara do Futuro”, passou por oito Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, com mais de 200 entrevistas e cerca de 50 cases de sucesso em tecnologia e inovação, desenhando o Brasil do futuro. Em cada um dos episódios, uma diferente área será abordada, ao longo dos 13 episódios desta primeira temporada.

A produção é resultado de investimentos federais, através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), gerido pela Agência Nacional do Cinema – Ancine, em parceria com o SBT Santa Catarina.

A série terá reprise na quinta-feira (29/06), às 17 horas, na sexta-feira (30/06), às 11 horas, e no sábado (01/07), às 4 horas e às 13 horas.