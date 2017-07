Estão abertas as inscrições para o 8˚CINEfoot – Festival de Cinema de Futebol. O festival recebe inscrições de curtas e longas-metragens que tenham como abordagem principal o tema “futebol”. Serão aceitos trabalhos produzidos em qualquer suporte ou gênero e não há restrições quanto ao ano de realização da obra.

O 8˚CINEfoot abriu as inscrições nesta segunda-feira, dia 3 de julho, para celebrar o centenário do grande João Saldanha, nosso homenageado em 2017.

Ao longo da sua trajetória, o CINEfoot já levou às telas brasileiras mais de 300 títulos, transformando-se na principal plataforma de exibição da cinematografia de futebol no Brasil e na América Latina.

O CINEfoot mantém uma importante parceria com os principais festivais de cinema de futebol do mundo e é o único do Brasil que integra o seleto circuito de festivais de cinema de esportes da FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sports, com sede em Milão.

As inscrições para as Mostras Competitivas podem ser efetuadas até 28 de agosto, através do site www.cinefoot.org. O 8º CINEfoot acontece em novembro, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.