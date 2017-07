Grande sucesso do canal Gloob, a série “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul” virou filme. A estreia nos cinemas é a partir de 13 de julho, com os detetives Bento (Anderson Lima), Sol (Letícia Braga) e Pippo (Pedro Henriques Motta), solucionando mais mistérios do prédio onde moram. Com direção de André Pellenz, “D.P.A. – O Filme” é estrelado pelo elenco atual da série, e traz de volta o trio original, formado por Caio Manhente, Letícia Pedro e Cauê Campos, que retoma os papéis de Tom, Mila e Capim, os detetives veteranos.

Além dos famosos personagens Dona Leocádia (Tamara Taxman), Vó Berta (Suely Franco), Severino (Ronaldo Reis) e Theobaldo (Charles Myara), o filme conta com participações especiais de Mariana Ximenes, Otávio Müller, Maria Clara Gueiros, Aílton Graça e George Sauma, como bruxos poderosos. Também estão no elenco Carol Futuro (Sissineide), Luciano Quirino (Ptolomeu), Miriam Freeland (Lena) e Sávio Moll (Tomatini).

Bento, Sol e Pippo vão enfrentar a maior missão de suas vidas: salvar o Prédio Azul da demolição. Para isso, precisam investigar um misterioso caso que surge com uma inesperada queda de luz durante a festa de Dona Leocádia, na qual ela reuniu os antigos colegas de turma da escola de magia. Além de enormes rachaduras que aparecem nas paredes do edifício, causando a necessidade de sua demolição, a temida síndica é enfeitiçada e fica boazinha da noite para o dia. Quando percebem que, ainda por cima, o quadro falante da Vó Berta desapareceu, as crianças passam a ter certeza de que algo está muito errado e precisam agir.

Desta vez, eles vão precisar buscar pistas pela cidade do Rio de Janeiro, em um improvisado clubinho móvel: a Kombi azul do porteiro Severino (Ronaldo Reis), que topa participar da missão. Pela primeira vez, o time de detetives estará completo. Os veteranos Tom (Caio Manhente), Mila (Letícia Pedro) e Capim (Cauê Campos) se juntam a Bento, Sol e Pippo nesta aventura. O grupo também contará com a parceria do feiticeiro Theobaldo (Charles Myara). Os principais suspeitos são os sagazes bruxos Bibi Capa Preta (Mariana Ximenes), Temporão (Aílton Graça), Mari P. (Maria Clara Gueiros), e Jaime Quadros (Otávio Müller). Além da presença do misterioso Pietro Putrefatos (George Sauma).

“D.P.A. – O Filme” é uma produção da Paris Entretenimento, com coprodução da Globo Filmes e do canal Gloob. A distribuição é da Paris Filmes e da Downtown Filmes.