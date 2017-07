© Aline Arruda

“Albatroz”, novo longa-metragem da Loma Filmes, com coprodução da Globo Filmes e Telecine, e distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes, começou a ser rodado em junho, em São Paulo, sob direção de Daniel Augusto (“Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho”). Também assinam o roteiro, além de Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas, colaboradores de Mantovani na TV Globo.

Protagonizada por Alexandre Nero, que interpreta o fotógrafo Simão, a narrativa lança mão de descobertas recentes da neurociência para tecer uma trama de suspense que explode as fronteiras entre a realidade, o sonho e o delírio.

A produção reúne no elenco Andrea Beltrão, Maria Flor, Camila Morgado, Andréia Horta, Gustavo Machado, Roney Facchini, Bel Kowarick, Paula Picarelli e Martha Nowill.

Casado com Catarina (Maria Flor), compositora de jingles publicitários, Simão (Alexandre Nero) se apaixona pela atriz judia Renée (Camila Morgado), com quem viaja para Jerusalém. Ali, o fotógrafo registra um atentado terrorista frustrado (e mal explicado). As fotos do atentado tornam Simão mundialmente famoso. Porém, ao mesmo tempo, disparam críticas ferrenhas à sua atitude: em vez de tentar evitar a tragédia, preferiu fotografar.

Simão sucumbe à depressão e abandona a fotografia, declarando estar interessado apenas em fotografar seus sonhos. Enquanto tenta salvar seu casamento com Catarina e recuperar sua pulsão criativa dedicando-se às artes plásticas, Simão é procurado pela ex-namorada de adolescência e primeiro amor de sua vida, Alícia (Andrea Beltrão), que o convida a realizar seu desejo de fotografar os sonhos no laboratório da neurocientista Dra. Weber (Andréia Horta).

A aventura artístico-científica, porém, logo se revela uma terrível armadilha. Incapaz de saber se está sonhando ou se está acordado, Simão enfrenta aterradores fantasmas do passado e teme estar sendo usado em uma sinistra conspiração política de consequências potencialmente catastróficas.

“Albatroz” tem estreia agendada para 2018.