A comédia “A Finada Mãe da Madame”, produzida na Bahia, retratando o estilo de vida dos anos 1970, estreia nos cinemas de Salvador, nesta quinta-feira (24/08). Com elenco formado, em sua maioria, por atores baianos (Rafael Medrado, Andréa Nunes, João Lima, Margarida Laporte, Alan Miranda, Bertrand Duarte), o filme conta com participação especial da atriz Ângela Vieira, que vive uma das personagens centrais da trama. O longa, dirigido e roteirizado por Bernard Attal, é inspirado na peça do dramaturgo francês Georges Feydeau. A história, inicialmente contextualizada na França dos anos 1900, foi adaptada para a Bahia dos anos 1970.

No filme, Lúcio (Rafael Medrado), um bancário de 30 anos, volta de madrugada, fantasiado e embriagado, de uma festa no Clube dos Fantoches. Ele deve enfrentar a ira da sua esposa, Terezinha (Andrea Nunes), que aproveita o momento para se queixar da falta de carinho do seu marido e também da sua irresponsabilidade quanto às finanças da casa. A briga finalmente se esgota quando Prudêncio (João Lima) bate na porta da casa. O mordomo anuncia a morte da mãe da madame (Ângela Vieira). A notícia deixa Terezinha desesperada, mas deve resolver o aperto financeiro de Lúcio. Até os empregados da casa resolvem se meter e criar ainda mais confusão na vida burguesa do casal.

Com suas peripécias, seu ritmo rápido e sua trilha sonora da época, o filme busca divertir o público nostálgico de uma Bahia pré-moderna. Apesar do tom leve, “A Finada Mãe da Madame” faz também uma crítica feroz dos defeitos, preconceitos e pusilanimidade de uma certa classe média baiana.

Para buscar locações com a cara dos anos 1970, foram feitas diversas pesquisas nos bairros da capital, como o Barbalho, Lagoa do Abaeté, 2 de Julho, Brotas e Ribeira, fugindo, assim, dos pontos turísticos tradicionais da cidade.

Radicado na Bahia, o diretor e roteirista Bernard Attal lançou seu primeiro longa-metragem em 2013, A Coleção Invisível, texto adaptado de um drama alemão dos anos 1920 para o Brasil contemporâneo. Com os atores Vladimir Brichta e Walmor Chagas no elenco, foi vencedor de 14 prêmios no circuito dos festivais e exibido em canais fechados como HBO, Canal Brasil e Telecine.

“A Finada Mãe da Madame” foi um dos projetos vencedores do edital 2014 do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e do Fundo Setorial de Audiovisual da Agência Nacional de Cinema (Ancine).