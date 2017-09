Rosa, vivida por Maria Ribeiro, em “Como nossos Pais”, é a essência do novo filme de Laís Bodanzky. A personagem escuta logo no início uma surpreendente revelação feita por sua mãe, Clarisse (Clarisse Abujamra), que vai levá-la a questionar toda a sua vida. A partir daí, Rosa inicia uma busca pelo o que é verdadeiro, mesmo que não seja o ideal.

Com roteiro escrito pela própria Laís e por Luiz Bolognesi, “Como nossos Pais” estreou no Festival de Berlim deste ano, dentro da Mostra Panorama, arrancando elogios da crítica. A partir daí, o longa deu início à sua carreira internacional – conquistou o prêmio do público do Festival de Cinema Brasileiro de Paris e já tem lançamento agendado em vários países da Europa, além de Taiwan e da China.

Aqui no Brasil, filme acaba de ser premiado no Festival de Cinema de Gramado, conquistando os principais prêmios: Melhor Filme, Melhor Direção (Laís Bodanzky), Melhor Atriz (Maria Ribeiro), Melhor Ator (Paulo Vilhena), Melhor Atriz Coadjuvante (Clarisse Abujamra) e Melhor Montagem (Rodrigo Menecucci).

Jorge Mautner, Felipe Rocha, Sophia Valverde, Annalara Prates e Herson Capri também integram o elenco. Com produção da Gullane e da Buriti Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, o filme chega aos cinemas brasileiros com distribuição da Imovision, em 31 de agosto.