Em sua edição comemorativa, o 50° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro abrirá espaços de discussão para ampliar o mercado ao cinema brasileiro por meio do Ambiente de Mercado. A iniciativa irá compor a programação oficial e será realizada de 20 a 23 de setembro. As inscrições vão até 28 de agosto, no site do festival, www.festivaldebrasilia.com.br.

Ao longo de quatro dias, serão realizadas diversas atividades relacionadas à distribuição e comercialização de conteúdos para TV, cinema, VOD, internet e novas mídias. A programação irá englobar “Conversas com Players”, “Pitchings Abertos”, “Painéis” e “Clínica de Projetos”. Neste primeiro momento, as inscrições serão focadas para a “Clínicas de Projetos” e para os “Pitchings Abertos”.

A “Clínica de Projetos” irá selecionar 12 projetos não finalizados, seja para cinema ou televisão. Quatro consultores irão oferecer atendimento pelas áreas: “Desenvolvimento de projeto e planejamento de produção”, “Planejamento de distribuição em múltiplas plataformas”, “Formatação de projeto para vendas nacionais e internacionais” e “Adequação do projeto para venda”.

Enquanto os “Pitchings Abertos” irão fortalecer seis trabalhos inscritos, identificando afinidades e sugerindo estratégias a serem adotadas. Os selecionados terão cinco minutos para defesa oral dos projetos diante de uma banca de agentes de festivais de cinema, distribuidoras ou de canais de TV. Ao final de cada apresentação, a banca comentará os projetos, com indicação de caminhos aos realizadores, com direito à réplica do representante. Os projetos selecionados irão concorrer a prêmios de intercâmbio em eventos nacionais e internacionais de mercado para aprimoramento e ampliação de negócios e oportunidades.

A iniciativa ainda terá dois eixos. “Conversa com Players” irá oferecer palestras onde será apresentado a linha editorial/curatorial da empresa, canal ou festival, demandas e formas de apresentação de conteúdos para aquisição. Os “Painéis” também irão integrar o Ambiente de Mercado com um conteúdo informativo sobre o setor audiovisual brasileiro. Serão apresentados por diversos players do mercado, autoridades do setor e profissionais de referências, tendo como foco temáticas relacionadas à comercialização e negociação de conteúdos audiovisuais, fomento e financiamento no setor audiovisual, coproduções e estratégias de distribuição, debates sobre os movimentos e tendências de mercado nacional e internacional.

