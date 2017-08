Nos dias 12 e 13 de agosto, São Paulo recebe mais uma edição do maior festival de cinema ao ar livre do país, o Rocky Spirit, que chega a sua sétima edição, reunindo os melhores documentários de aventura produzidos recentemente no mundo. O festival acontece no Parque Villa Lobos, a partir das 17h, com música ao vivo e exibição de mais de 25 títulos sobre aventura, esportes e natureza.

Entre os filmes que serão exibidos, estão Through the Wind, com direção de Karina Oliani, sobre a trajetória da construção de uma escola em Vale de Patle, no Nepal, região que sofreu com o terremoto em 2015; Tropical Speed, com direção de Duda Carvalho, que retrata o crescimento do Ciclismo de Estrada na cidade do Rio de Janeiro pós-Olimpíadas, e Sangue Latino, dirigido por Gabriel Tarso, sobre uma equipe de escaladores que aportou aos pés de uma das maiores e mais verticais paredes de rocha do Brasil, a Pedra Baiana.

Além deles, fazem parte da programação os norte-americanos: Ditch the Van, com direção de Mallory Cunningham e Kyle Romanek, sobre um músico que fez uma turnê de cinco mil milhas sobre uma bicicleta; The Hard Way, de Jeremy Lurgio e Erik Petersen, sobre um senhor de 91 anos que corre ultramaratonas e iniciou sua vida esportiva aos 60, e Time Travelers, sob direção de Brendan Leonard e Forest Woodward, que mostra a história de uma equipe de rafting que tenta quebrar o recorde de velocidade no rio Colorado, através do Grand Canyon.

Mais informações sobre o festival, em http://rockyspirit.com.br.