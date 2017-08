Em 2017, a Galera Record comemora 10 anos de existência. Para celebrar o aniversário, foram escolhidos 10 entre os maiores clássicos da editora para ganhar um tratamento especial: edições comemorativas com capa dura, além de design de capa e miolo totalmente renovados.

A nova edição de “Fallen” abriu os trabalhos em dezembro, quando foi lançado o filme inspirado na obra de Lauren Kate. Em fevereiro, chegou às prateleiras o título de estreia da série “Diários do Vampiro”, de L. J. Smith. Em junho, foi a vez de “O Livro das Princesas”, que reúne contos de Meg Cabot, Lauren Kate, Paula Pimenta e Patrícia Barboza. Agora, em setembro, a Galera lança o primeiro volume de “Gossip Girl – As Delícias da Fofoca”, que deu origem à badalada série homônima.

Narrado pela misteriosa Gossip Girl em textos, posts em seu site e mensagens pelo celular, o livro narra o cotidiano e os detalhes nem sempre tão felizes das vidas dos jovens mais ricos, bonitos, inteligentes e influentes de Nova York. Com um humor mordaz e até um toque de crueldade, a autora Cecily Von Ziegesar mostra que riqueza nem sempre é sinônimo de felicidade, e que a vida destes moradores do Upper East Side é um grande emaranhado de traições, ciúmes e intrigas.

Sobre autora: Cecily von Ziegesar sabe bem sobre o que fala em “Gossip Girl”: foi criada na alta-roda nova-iorquina e foi aluna de um dos mais chiques colégios da cidade, convivendo com pessoas tão requintadas, elegantes, fúteis e divertidas como os personagens que criou. Mora no Brooklyn com o marido, os filhos e o gato.

Gossip Girl – As Delícias da Fofoca

Autora: Cecily von Siegesar

Tradução: Ryta Vinagre

Editora: Galera | Grupo Editorial Record

Páginas: 208

Preço: R$ 49,90