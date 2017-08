No dia 28 de agosto, às 21h, estreia no canal Arte 1, O Tempo e a Música: Tom Jobim, terceira temporada da série documental sobre a história da música brasileira, desta vez, visitando a obra do cantor e compositor Tom Jobim.

Coprodução do canal Arte 1 com a Cine Group, o programa traça, em oito episódios, um recorte biográfico de Jobim, além de destacar o legado e as influências de sua obra no universo da música brasileira.

Com apresentação e curadoria de Paulo Jobim, músico e filho de Tom, e de Mario Adnet, especialista na obra do maestro, cada episódio apresenta uma canção icônica como fio condutor e, a partir dela, uma fase da carreira é retratada. São elas: “Chega de Saudade”, “Desafinado”, “Chovendo na Roseira”, “Olha Maria”, “Águas de Março”, “O Boto”, “Eu te Amo” e “Falando de Amor”.

Além de cenas históricas de Tom Jobim, a série traz interpretações inéditas de suas obras executadas pelos músicos Alfredo Del Penho, Luis Pié, Julia Vargas, Antonia Adnet, Daniel Jobim, Dora Morelenbaum, Vicente Nucci, Alice Caymmi e pelo próprio Mario Adnet.