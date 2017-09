A ANCINE divulgou, nesta quinta-feira, 21 de setembro, o resultado preliminar da habilitação no edital para o credenciamento de profissionais do mercado audiovisual para atuarem como pareceristas na avaliação das propostas inscritas em Chamadas Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.

Um total de 265 solicitações de credenciamento tiveram a inscrição finalizada. Após a análise da documentação, foram habilitadas as inscrições de 168 profissionais. Outras 97 solicitações de credenciamento foram declaradas inabilitadas por não apresentarem conformidade com as regras do edital.

A ata com o resultado preliminar apresenta as razões de inabilitação para cada uma das solicitações. Os profissionais não habilitados têm um prazo de dez dias corridos, ou até o dia 2 de outubro, para apresentar recursos à decisão da Comissão de Credenciamento. Os recursos devem ser enviados para o email processo.seletivo@ancine.gov.br, seguindo o modelo de formulário disponível no site do edital. Para acessar o seu número de inscrição, o candidato deve fazer login no site do edital e clicar na seção “Inscrição”.