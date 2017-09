Cavi Borges dirige Pedro Monteiro © Eduardo Riganelli

Um ator fracassado herda um apartamento milionário do pai e decide vendê-lo para realizar seu maior sonho: estrelar a refilmagem nacional de um filme famoso de Chuck Norris lutando no Vietnã. Em meio a visitas de possíveis compradores, ele ainda precisa negociar os direitos da produção original, decidir se aceita um papel menor em uma série da TV a cabo e lidar com o suspeito interesse romântico de uma bela mulher. Esta é a trama de “O Sonho de Rui”, comédia dramática independente, idealizada pelo ator Pedro Monteiro, que vive o personagem-título, com roteiro de Ulisses Mattos e direção de Cavi Borges. No elenco, também estão os atores Augusto Madeira, Cadu Fávero, Pedroca Monteiro, Gabriela Estevão e outros. O longa-metragem está sendo filmado no Rio de Janeiro.

O cineasta Cavi Borges celebra 20 anos à frente da Cavídeo, estabelecimento que nasceu como locadora de vídeos e hoje também atua como produtora alternativa de cinema.