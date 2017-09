Em seu primeiro longa como protagonista, Thalita Carauta vive Suryellen, em “Duas de Mim”, comédia que estreia no dia 28 de setembro, nos cinemas. O filme é também a estreia de Cininha de Paula na direção.

Suryellen é uma cozinheira de mão cheia, que precisa dar conta sozinha da casa, da família e do trabalho. Mãe solteira de Maxsuel (Gabriel Lima), ela é responsável pelas contas da mãe aposentada, dona Sonja (Maria Gladys), e da irmã folgada, Sarelly (Letícia Lima). Para isso, faz e vende quentinhas de manhã e ainda trabalha lavando louças em um restaurante chique. Em meio à rotina, encontra uma feiticeira que realiza o seu desejo: ter duas versões de si mesma.

Com todo o seu talento na cozinha, Suryellen é incentivada a se inscrever em um disputado reality gastronômico, que conta com a participação dos chefs Claude Troisgros, Flávia Quaresma e Andre Mifano, como jurados. Sem acreditar no seu potencial, ela é selecionada para o programa. O dia a dia, que já era conturbado, fica ainda mais agitado. É esse o momento em que ela mais precisa de sua sósia. O grande problema é que, por mais que sejam idênticas fisicamente, as duas são o oposto uma da outra. Uma é envergonhada, enquanto a outra é a ousadia em pessoa. Com tantas diferenças entre si, essa dupla acaba criando mais problemas do que soluções.

O elenco de “Duas de Mim” ainda conta com nomes como Latino, Marcio Garcia, Alessandra Maestrini, Luma Costa, Polly Marinho, Nizo Neto, Gil Coelho e Stella Miranda. O longa-metragem é uma produção da Migdal Filmes, com distribuição da Paris Filmes/ Downtown Filmes, coprodução da Globo Filmes, do Telecine e da RioFilme, além do investimento do BBDTVM.