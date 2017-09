O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa da ANCINE, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgou os longas-metragens brasileiros selecionados pela curadora Heidi Zwicker, do Festival de Cinema de Sundance, que acontece de 18 a 28 de janeiro, em Utah, nos Estados Unidos.

A representante do festival norte-americano assistirá aos doze filmes em sessões exclusivas, entre os dias 18 e 22 de setembro, em Brasília. Durante sua estadia na capital federal, Heidi Zwicker também vai participar da 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Veja abaixo a lista com os longas-metragens selecionados pelo Festival de Sundance:

“A Moça do Calendário”, de Helena Ignez (Mercúrio Produções)

“A Última Chance”, de Paulo Thiago (Melodrama Produções)

“Açucar”, de Renata Pinheiro e Sergio Oliveira (Aroma Filmes/Boulevard Filmes)

“Ferrugem”, de Aly Muritiba (Grafo Audiovisual)

“Mata Negra”, de Rodrigo Aragão (Fábulas Negras)

“Meio Irmão”, de Eliane Coster (Oka Comunicações)

“O que Resta”, de Fernanda Teixeira (Buendía Filmes)

“O Segredo de Davi”, de Diego Freitas (Parakino Filmes)

“Onde Quer que Você Esteja”, de Bel Bechara e Sandro Serpa (Macondo Filmes)

“Sequestro Relâmpago”, de Tata Amaral (Tangerina Entretenimento)

“Tungstênio”, de Heitor Dhalia (Paranoid Filmes)

“Unicórnio”, de Eduardo Nunes (3 Tabela Filmes)

A curadora tomou por base os teasers e as informações fornecidas pelos produtores nas inscrições desta 24ª edição do Programa para escolher os selecionados. Três entre os filmes são de produtoras associadas ao Programa Cinema do Brasil, parceiro institucional dos Encontros.