Em todas as edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um grupo seleto de cineastas, críticos, pesquisadores e artistas fica responsável por decidir as produções que ganharão o prestigiado Troféu Candango. Na histórica 50ª edição, sete jurados convidados irão avaliar a Mostra Competitiva de longa-metragem e outros sete terão a função de julgar a mostra de curtas.

No grupo de jurados da Mostra Competitiva de longas estão: Angela Prysthon, professora da Universidade Federal de Pernambuco e autora de publicações sobre cinema, mídia e literatura; a atriz e diretora Marcélia Cartaxo; Lauro Escorel, um dos mais renomados fotógrafos do cinema brasileiro; o premiado cineasta Joel Zito Araújo; Idê Lacreta, montadora dos filmes “Noites do Sertão”, “A Hora da Estrela”, entre outros. Também integram o júri a cineasta, produtora e jornalista Luciana Tomasi e o premiado cineasta André Luiz Oliveira.

Já o júri oficial que avaliará os curtas, é composto por Keila Serruya, produtora, cineasta e artista visual; Cleber Eduardo, jornalista, cineasta, crítico de cinema e curador; a cineasta, que atua na área há mais de 15 anos, Dea Ferraz; o premiado cineasta Breno Nina; e Anita Rocha da Silveira, diretora, roteirista e editora.

O Júri Oficial avaliará os filmes e indicará os vencedores de cada prêmio, levando em conta critérios técnicos e artísticos. Os longas-metragens receberão o Troféu Candango nas categorias: Melhor filme, direção, ator principal e coadjuvante, atriz principal e coadjuvante, roteiro, fotografia, direção de arte, trilha sonora, som e montagem. As categorias que permearão os curtas são: Melhor curta, direção, ator, atriz, roteiro, fotografia, direção de arte, trilha sonora, som e montagem.

Além da entrega do cobiçado Troféu Candango, um dos mais prestigiados prêmios do cinema brasileiro, o Festival de Brasília traz uma novidade: o pagamento de R$ 340 mil em cachês de seleção, distribuídos entre todos os filmes selecionados, a exemplo de grandes festivais nacionais e ao redor do mundo. O cachê de seleção para os longas-metragens é de R$ 15 mil; para a sessão Hors Concours é de R$ 10 mil; e para curtas-metragens é de R$ 5 mil. Nas mostras paralelas, os longas receberão R$ 3 mil cada.

O público escolherá por meio do aplicativo do festival os melhores filmes de longa e curta-metragem das Mostras Competitiva e Brasília. Além do Troféu Candango e dos cachês de seleção, distribuídos entre todos os filmes selecionados, alguns prêmios em dinheiro são concedidos. O Prêmio Petrobras de Cinema celebra o melhor longa-metragem segundo o Júri Popular na Mostra Competitiva com o valor de R$ 200 mil, revertido em contratos de distribuição. Outros valores, ainda, serão concedidos aos vencedores do Júri Popular. O melhor curta-metragem, por exemplo, leva R$ 40 mil em prêmio que ganha o nome de Estímulo ao Curta-Metragem.

Mostra Brasília – Troféu Câmara Legislativa

Três importantes nomes do cinema vão integrar o júri oficial do 22º Troféu Câmara Legislativa. Os filmes vencedores da premiação serão escolhidos pelo cineasta e crítico de cinema Amir Labaki, pela diretora e roteirista Betse de Paula e pelo documentarista e professor Vladimir Carvalho. São três profissionais de destaque na história do Festival de Cinema de Brasília e da produção audiovisual nacional.

Neste ano, 17 filmes – quatro longas e treze curtas – estão na disputa dos prêmios distribuídos pelo Legislativo local. Criado em 1996 para reconhecer o talento dos cineastas do Distrito Federal e incentivar os jovens realizadores, o Troféu Câmara Legislativa teve suas principais premiações incrementadas nesta edição. O Prêmio Petrobras de Cinema concede ao melhor longa-metragem da Mostra Brasília o valor de R$ 100 mil, revertido em contratos de distribuição. Já o longa escolhido pelo Júri Popular, recebe R$ 40 mil; e o melhor curta da categoria leva o prêmio de R$ 10 mil.