"A Menina Índigo", de Wagner de Assis

O Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI), que chega à sua 15ª edição como o único festival do gênero no país, já soma mais de mil filmes exibidos e um público total superior a 1,5 milhão de espectadores. Em 2017, a programação reunirá 120 filmes de 25 países, concentrando mais que o triplo de lançamentos do gênero no Brasil, em um só evento.

Com patrocínio do Ministério da Cultura, BNDES, Cinemark, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, apoio institucional do Sesc, apoio do Telecine, Globo Filmes, TV Brasile Afinal Filmes, e com filmes no Cinemark Eldorado e no CineSesc, o FICI exibirá curtas, médias e longas-metragens, brasileiros e internacionais, mostras especiais, além de oficinas e debates.

O FICI terá meia-entrada para todos no Cinemark e, este ano, será lançado primeiro em São Paulo (SP), de 21 de setembro a 1º de outubro, depois, de 2 a 12 de novembro, em Salvador (BA), Aracaju (SE) e Natal (RN), e finalmente chegará ao Rio de Janeiro e Niterói (RJ), de 24 de novembro a 3 de dezembro.

A pré-estreia de produções brasileiras para o público infantil e infanto-juvenil compõe a programação Pré-estreia Brasil. Animações já conhecidas do público infantil ganham versões em longa-metragem, como “Peixonauta, o Filme 3D”, de Celia Catunda, Kiko Mistrorigo e Rodrigo Eba, “Historietas Assombradas – O Filme”, de Victor-Hugo Borges, e “A Menina Índigo”, novo filme do diretor e roteirista Wagner de Assis (“Nosso Lar”, 2010). As pré-estreias acontecem no Cinemark Eldorado.

No dia 23 de setembro, às 17h30, será exibido “A Menina Índigo”, que conta a história de Sofia, uma garota que pertence à geração Índigo, constituída por crianças com habilidades especiais, segundo a parapsicologia, cujo maior desejo é reaproximar seus pais, mesmo que isso mude suas vidas por completo. O diretor Wagner Assis e os atores Murilo Rosa e Letícia Braga, que estrelam o longa, estarão presentes na sessão.

No dia 24, às 17h30, é a vez de “Historietas Assombradas – O Filme”, derivado da série de animação brasileira homônima, com o diretor Victor-Hugo Borges, que participará da pré-estreia. O filme conta a história de Pepe, um garoto de 11 anos, travesso e preguiçoso, que mora com a Vó Peperonito, uma velha bruxa que também é sua avó adotiva. O garoto trabalha entregando e vendendo artefatos e poções mágicas criados pela bruxa. Essa é a deixa para que Pepe, seu cão Ramirez e seus amigos Marilu, Roberto, e os gêmeos siameses Guto e Gastón embarquem em histórias assustadoras onde enfrentam monstros, espíritos, e toda espécie de criaturas sobrenaturais.

A terceira pré-estreia do FICI, “Peixonauta, o Filme 3D”, também originado da franquia de animação de mesmo nome, será no dia 30 de setembro, às 17h30, com a presença dos diretores Célia Catunda e Rodrigo Eba. A animação começa quando o Dr. Jardim, avô da esperta Marina, desaparece. A menina, junto com o peixe-agente Peixonauta e seu amigo Zico, partem para resgatá-lo e descobrem algo muito estranho: todos os moradores da cidade sumiram. Para conseguir solucionar esse grande mistério, Peixonauta contará com a ajuda de todos seus amigos e viverá sua maior aventura, pela primeira vez, na cidade grande.

Para valorizar e revelar o que há de melhor na produção audiovisual brasileira, direcionada ao público infanto-juvenil, o FICI exibirá também os curtas-metragens selecionados durante a 10ª edição do Prêmio Brasil de Cinema Infantil, que fomenta o reconhecimento de novos cineastas brasileiros e suas obras. Os 22 curtas concorrentes serão exibidos em sessões no Cinemark Eldorado, no dia 29 de setembro. A etapa final da premiação, em novembro, contará com um júri formado exclusivamente por crianças da cidade de Natal, elegendo os melhores curtas de live action, animação e da Mostra Teen.

Atrações Internacionais

Um dos compromissos do FICI é trazer títulos de destaque no mercado internacional, inéditos no circuito brasileiro, e relembrar lançamentos recentes. Um intenso trabalho de curadoria é desenvolvido ao longo do ano e, através do nome já reconhecido do festival no calendário mundial de festivais de cinema infantil, é formatada a maior vitrine do audiovisual direcionado a esse público no Brasil.

Para o Programa Internacional, serão apresentados títulos com dublagens exclusivas. Em cartaz, estarão produções como a alemã “Do meu Tamanho”, que conta a história de um menino que mora em um orfanato e sonha em conhecer seu pai. Por isso, ele vai ao seu encontro e, dali, nasce um novo relacionamento. A animação “Os Comedores de Meia”, da República Tcheca, Eslováquia e Croácia, apresenta a história de criaturinhas que vivem ao nosso lado e, sem que ninguém perceba, comem nossas meias. Também da República Tcheca, será exibido o filme “Pat & Mat”, derivado da série homônima e já apresentada no Brasil com o título “Zeca & Joca”. O longa é composto por uma coletânea de histórias, nas quais os personagens criam saídas inventivas e bem-humoradas para problemas do dia-a-dia.

As produções audiovisuais mexicanas terão espaço na programação com a mostra Foco México, que conta com películas selecionadas pelo consulado do México. Haverá sessões de dublagem ao vivo dos filmes “A Fantástica Fórmula do Dr. Funes”, dirigido por José Buil, “Um Cavalo Chamado Elefante”, de Andrés Waissblut e do divertido “Por meus Bigodes”, de Miguel Caramés. Dentro dessa programação, haverá também exibições de uma seleção de seis curtas mexicanos de animação.

A Holanda também estará representada no festival, por meio do ciclo Mestres da Infância, que levará às telonas três trabalhos assinados pela roteirista holandesa Mieke de Jong: “O Circo de Rinti”, “Professor Sapo” e “Sem Família”, série inédita no Brasil, que terá sua première dia 25 de setembro no FICI, com a presença da roteirista.

O FICI também promove sessões com dublagem ao vivo, trazendo longas-metragens exibidos em sua língua original, porém com dublagem feita por profissionais em tempo real dentro da sala de exibição. O programa contará com filmes como “Kai”, da Coreia do Sul, desenho animado que conta a história de um garoto que resgata a irmã e protege a aldeia onde vive, e “O Reino dos Sapos”, animação chinesa que será exibida em 3D, que conta a história de uma princesa que se disfarça de homem para competir por sua liberdade.

Inéditos, recém-lançados e clássicos

Além das sessões de pré-estreias brasileiras, o público terá a chance de conferir, com exclusividade, a première de filmes que ganharão as telas dos cinemas nos meses posteriores ao FICI. A Sessão Telecine de Cinema traz “Louis & Luca – A Corrida do Queijo”, filme norueguês, que conta a divertida história de uma disputa inusitada entre duas cidades vizinhas e muito rivais.

No programa Panorama Brasil, serão exibidos os melhores filmes brasileiros para crianças recentemente lançados ou em fase de lançamento, como “Detetives do Prédio Azul (D.P.A), o Filme” (2D); “Lino” (3D); “A Professora de Música” (2D); “A Família Dionti” (2D) e “Bugigangue no Espaço” (3D).

Na categoria Clássico Internacional, o filme “Mary Poppins” será apresentado em sessão exclusiva. Animações internacionais recém-lançadas também voltam às telonas através do programa Se Você Ainda Não Viu, como “Sing – Quem Canta seus Males Espanta” (3D), da Universal; “Trolls” (3D) e “O Poderoso Chefinho” (3D), da Fox; “Moana, um Mar de Aventuras”, da Disney; e o belga indicado ao Oscar “Minha Vida de Abobrinha”, da Califórnia Filmes.

Fórum Pensar a Infância

O festival abre espaço, estimula, conta e reconta a produção audiovisual brasileira direcionada ao público infanto-juvenil através dos debates do Fórum Pensar a Infância, que acontece em 27 de setembro, no Centro de Pesquisa e Formação (CPF), do Sesc São Paulo.

Para instigar o pensamento crítico dos pequenos, o FICI 2017 realiza as tradicionais sessões Pequeno Jornalista e Pequeno Cientista. No primeiro, as crianças terão a oportunidade de entrevistar um profissional da imprensa, logo após uma sessão do filme “Professor Sapo”. Dúvidas sobre o universo dos robôs, retratado em “Wall-E”, poderão ser esclarecidas com um especialista no tema, também logo após uma exibição.

Ainda visando o debate e a formação de cidadãos, o FICI realiza a Mostra Novos Jovens, um encontro marcado com pré-adolescentes e adolescentes para assistir e discutir os assuntos abordados nos filmes da programação da mostra, como “Filhos de Bach”, coprodução Brasil/Alemanha, e os filmes franceses “Garota Impossível” e “O Novato”.

A programação completa do Festival Internacional de Cinema Infantil está disponível em http://festivaldecinemainfantil.com.br.