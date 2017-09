O Instituto NET Claro Embratel realizará a 3ª edição do projeto NETLABTV, concurso de novas ideias de séries brasileiras, que busca identificar talentos criativos de todo o país e gerar mais oportunidades de negócios para o setor audiovisual, e promoverá oficinas para criação de roteiros de série para TV e Redes Sociais, em São Paulo, entre os dias 29 e 30 de setembro, das 9h às 18h, na Ação Educativa.

As oficinas são gratuitas e abertas a roteiristas, criadores, escritores, dramaturgos e estudantes de universidades, Ensino Médio, cursos técnicos, cursos livres e participantes de organizações sociais. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feita pelo link http://bit.ly/oficinanetlabsp ou pelo e-mail oficinasnetlabtv@casaredonda.com.br, até o dia 27 de setembro.

No dia 28 de setembro, será realizado evento de lançamento regional da 3ª edição do NETLABTV, na capital paulista, composto por palestra seguida de mesa redonda com especialistas em criação de séries para TV e criação de social video (conteúdos seriados de curta duração para redes sociais) na Ação Educativa, das 19h às 21h30. A inscrição para participar do evento em São Paulo deve ser feita pelo e-mail palestranetlabtv@casaredonda.com.br, também até o dia 27 de setembro.