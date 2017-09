Uma imersão sonora e imagética que evidencia conexões humanas por meio da música. Essa é a premissa do documentário musical O Piano que Conversa, que estará em cartaz de 21 de setembro a 4 de julho, nas salas do Espaço Itaú de Cinema, em seis capitais brasileiras (São Paulo, Salvador, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre).

O filme, vencedor do Prêmio Petrobrás (Festival In- Edit Brasil) de melhor longa nacional, na categoria Júri Popular, já foi apresentado no CineSesc São Paulo e nas salas do circuito Spcine, e também inaugurou, no início deste mês, o Ciclo de Cinema Brasileiro na Cinemateca Boliviana, em La Paz.

Gravado no Brasil, Bolívia e Coréia do Sul, o filme do diretor Marcelo Machado retrata encontros entre o pianista Benjamim Taubkin com mais de 20 músicos de países de quatro continentes – Brasil, Coréia do Sul, Bolívia, Polônia, Israel e Moçambique. No filme, piano e pianista dividem o papel de protagonista, em uma experiência musical sem entrevistas ou depoimentos.

O Piano que Conversa é um filme sobre encontros afetivos, sobre a relação entre músicos e instrumentos, sobre um pianista que afirma a identidade no caráter universal de sua obra. É também um filme sobre beleza sonora. Os registros das composições e arranjos surgidos nos encontros são uma experiência musical que não tem o propósito de ser uma cinebiografia do artista. Trabalhando em um universo que vai da música instrumental brasileira à música do mundo, Benjamim Taubkin tem viajado há quase 25 anos como pianista e curador.

O filme tem o apoio do Canal Curta! e foi realizado com recursos do Fundo Setorial Audiovisual e da ANCINE.