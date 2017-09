Dirigido por Marcelo Antunez e produzido por Tomislav Blazic, “Polícia Federal – A Lei É para Todos” conta os bastidores da maior investigação contra corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, a Operação Lava Jato.

Inspirado no livro homônimo de autoria de Carlos Graieb e Ana Maria Santos, o thriller monta o passo a passo da investigação e os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e desvios para pagamento de propina para executivos de uma estatal de petróleo, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares.

O elenco conta com Marcelo Serrado, João Baldasserini, Ary Fontoura, entre outros. Com roteiro de Gustavo Lipsztein e Thomas Stavros, o longa tem distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes, com previsão de estreia para o dia 7 de setembro.

O filme conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país. Pelo ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni) e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a força-tarefa do Ministério Público Federal, o longa revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas. O thriller mostra ainda o papel decisivo da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas.