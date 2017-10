O BrLab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, desenvolvido pela Klaxon Cultura Audiovisual, realizado em parceria com a Spcine, o SESC SP e a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, patrocinado pela Oi e com Apoio Cultural da Oi Futuro, divulga os prêmios aos quais concorrerão os 12 projetos selecionados para participar de sua presente edição, trazendo como novidades o Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes, para investimento no desenvolvimento de um dos seis projetos brasileiros participantes; o Prêmio Assessoria C/as4atro, oferecido pelo coletivo de produtoras executivas C/as4atro; o Prêmio de Assessoria Cesnik, Quintino Salinas Advogados e o Prêmio TorinoFilmLab/TFL Up & Coming. Na cerimônia de premiação do BrLab, no dia 26 de outubro, às 19h30, no Instituto Cervantes da Avenida Paulista, serão entregues os seguintes prêmios:

● Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes

A Vitrine Filmes, distribuidora parceira do laboratório desde 2012, outorgará, pela primeira vez, um prêmio para um projeto brasileiro. O Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes será oferecido a um dos 6 projetos brasileiros participantes e consistirá no investimento de R$ 70 mil, vinculado à contemplação da empresa distribuidora pela Chamada Pública do PRODAV 06/2016, de modo que, para concorrer ao Prêmio os responsáveis pelo projeto selecionado deverão estar de acordo e atender ao edital da referida Chamada Pública e seguir todas as orientações para contratação. A execução deverá seguir o regulamento geral do PRODAV e o investimento deverá ser no desenvolvimento do projeto premiado. O anúncio do projeto selecionado para investimento pela Vitrine Filmes será feito durante a cerimônia de premiação do BrLab e a contratação e condições serão estabelecidas diretamente com a outorgante do Prêmio e deverão seguir as normas do Edital.