Estão abertas, até 16 de novembro, as inscrições para a linha de investimento do Suporte Automático do Programa Brasil de Todas as Telas, a Chamada Pública PRODAV 07/2017 – Desempenho Artístico. O edital pode ser acessado no site do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e prevê disponibilização de recursos no valor de R$ 20 milhões.

O edital beneficia empresas produtoras em razão do desempenho artístico de suas obras lançadas comercialmente em 2015, de acordo com a participação e/ou premiação em festivais nacionais e internacionais.

Os R$ 20 milhões serão divididos de forma proporcional à pontuação alcançada pelas dez obras cinematográficas que obtiverem as maiores pontuações, com base na participação ou premiação na lista de mostras brasileiras e estrangeiras informada no edital. O cálculo será realizado através da divisão do valor total de recursos disponibilizados na Chamada, pela soma das pontuações das dez primeiras colocadas, multiplicando-se o resultado pela pontuação individual de cada obra.

Os critérios adotados para a pontuação das produções, de acordo com faixas de classificação atribuídas aos festivais, estão dispostos no edital. A lista com 160 festivais foi dividida em cinco categorias, de acordo com a relevância dos eventos, e a pontuação varia de acordo com o tipo de participação da obra dentro de um mesmo festival.

Obras vencedoras de prêmios de melhor filme ou diretor, por exemplo, ficam com as maiores pontuações, seguidas pelos filmes selecionados para mostras competitivas. Estes, por sua vez, pontuam mais do que produções selecionadas para mostras não competitivas.

As inscrições devem ser apresentadas em envelope lacrado e enviadas ao Escritório Central da ANCINE por serviço de encomenda expressa ou entregue por portador, contendo toda a documentação exigida e de acordo com as orientações contidas no edital, até as 18h do dia 16 de novembro.

As linhas de suporte automático, inspiradas nas melhores práticas internacionais de financiamento público à produção audiovisual, valorizam o mérito das empresas pelos resultados conquistados. Desta forma, possibilita o planejamento de suas atividades e parcerias com mais consistência e previsibilidade.