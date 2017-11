O fortalecimento e a união dos produtores da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE) foram os principais avanços que marcaram o 3º Mercado Audiovisual do Nordeste, ocorrido em Fortaleza, entre os dias 13 e 18 de novembro. Nos dois primeiros anos, o evento se intitulava apenas Mercado Audiovisual do Ceará (MAC), mas a partir de 2017, com a criação da entidade CONNE, passou a abranger o nordeste como um todo e os agentes das demais localidades. Logo na abertura do encontro, foi anunciada a entrada do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) na gestão dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para os projetos locais, por meio do termo assinado com a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Para Wolney Oliveira, diretor do 3º MAN e da região nordeste do CONNE, a inclusão do BNB foi “fundamental, não apenas porque é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, mas porque deverá trazer maior agilidade aos processos dos produtores”.

A partir da assinatura do protocolo, a expectativa é que nos próximos meses haja um atendimento e uma consultoria da Ancine e também do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) – que até então era o único agente financeiro a administrar o FSA –, para os funcionários do BNB. Durante o evento, alguns, inclusive, já participaram das oficinas e cursos, tendo em vista que todo o mercado foi realizado dentro da sede principal do BNB, na capital cearense, e tiveram um primeiro contato com o setor e os players locais.

Nos primeiros dias, a programação do 3º MAN incluiu palestras sobre o regulamento geral do PRODAV para arranjos regionais, regulação para o vídeo sob demanda (VoD), panorama do mercado de games e editais específicos, linhas de financiamento do BNDES para a cultura, coproduções internacionais e distribuição. A ex-diretora da Ancine, Vera Zaverucha, lançou o seu livro “Desvendando a Ancine” e ministrou um curso sobre o histórico e o funcionamento da agência.

Além dos produtores locais, participaram 15 players nacionais, como Box Brazil, Canal Brasil, CineBrasilTV, Curta!, Fox, FoxLife, Fox Sports, FX, Globo Filmes, History, Lifetime, National Geographic, NatGeo Kids, TV Rá Tim Bum, ZooMoo. Alguns desses canais apresentaram estudos de casos e houve rodadas de negócios.

A programadora Box Brazil anunciou que, até o começo de dezembro, deverá lançar um edital de R$ 17 milhões, via PRODAV 02, voltados para atender aos produtores da região CONNE. Segundo Wolney Oliveira, a programadora também iniciou a negociação de mais de 20 projetos durante o evento.

Com a entrada do BNB na gestão do FSA e das novas possibilidades que se abriram no 3º MAN, ele conta que a TV Ceará deve lançar um edital de R$ 10,5 milhões para os projetos cearenses, e que a TV Jangadeiro (do Ceará) e a TV Assembleia (do Tocantins) já mostraram interesse em investir na produção audiovisual.

“É uma bola de neve. As portas vão se abrindo e isso é muito importante para o desenvolvimento da região. O primeiro passo foi a Ancine reconhecer que a cota dos 30% não estava sendo cumprida, e este evento foi bem importante para estimular a coprodução, o licenciamento e as novas aquisições entre os canais e os produtores”, comemora Oliveira.

No discurso de abertura, a diretora-presidente da Ancine em exercício, Débora Ivanov, salientou que a regionalização é uma “prioridade” da agência, até porque existem mais de 1.800 produtoras na região CONNE. A apresentação dos dados da diretora apontou para um total de R$ 207,8 milhões que a região ainda deverá receber neste ano para alcançar a cota dos 30% dos recursos do FSA nas linhas de fluxo contínuo. Desse montante, R$ 94 milhões deverão ser provenientes do PRODAV 02 através de projetos de programadoras. Os demais valores devem contemplar, dentre outras linhas, as de núcleo criativo, pensando no planejamento das empresas e em carteiras de projetos, além de coproduções regionais.

Na foto, Fabiano Piúba, Marcos Holanda, Débora Ivanov, Inácio Arruda, Wolney Oliveira e Fernanda Farah.

Por Belisa Figueiró