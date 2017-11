Durante a programação da III Mostra do Cinema Amazonense, a ANCINE realiza o Seminário de Execução Financeira de Recursos Públicos e Prestação de Contas, no dia 1º de dezembro. A oficina inédita em Manaus será realizada das 14h às 18h, no Café Teatro, localizado no Les Artistes – Café Teatro, na Av. Sete de Setembro, 377, no Centro.

Com 50 vagas, as inscrições já estão abertas, são gratuitas e devem ser feitas via internet. O público alvo são produtores audiovisuais, profissionais do setor e estudantes. O coordenador de Prestação de Contas da Superintendência de Fomento da ANCINE, Mauricio Bortoloti, será o responsável pela oficina.

O seminário tem como objetivo capacitar os profissionais amazonenses na formatação e execução de projetos audiovisuais, instruindo os agentes de mercado sobre direitos, execução de despesas para projetos audiovisuais e prestação de contas.

Pontos como a movimentação financeira das contas dos projetos; a execução financeira com o pagamento de despesas como, por exemplo, a contratação de serviços, locação em geral e compra de produtos; a documentação fiscal aceita para comprovação de recursos públicos e o trabalho de prestação serão abordados no seminário. O evento conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).