Estão abertas as inscrições para as mostras competitivas do Cine PE 2018. Para participar, os interessados devem submeter os seus filmes até o dia 2 de fevereiro, respeitando as categorias de competição. As inscrições dos filmes deverão ser efetivadas pela internet, através do site www.festivalcinepe.com.br, onde estão disponíveis as fichas de inscrições e todo o regulamento do Cine PE Festival do Audiovisual, que chega a sua 22ª edição, com direção de Sandra Bertini.

Os realizadores poderão inscrever seus filmes nas Mostras de Curta-Metragem Pernambuco, Curta-Metragem Nacional e Longa-Metragem, ambos nas categorias ficção, animação ou documentário. Os filmes das Mostras Competitivas de Curta-Metragens deverão ter até 22 minutos de duração (conteúdo e créditos) e em formato 35 mm ou digital HD. Já os filmes Longas-Metragens, deverão ser brasileiros, podendo haver coprodução internacional, com duração acima de 70 minutos e que garantam oficialmente suas exibições na grade em formato 35 mm ou digital HD.

O resultado da curadoria será divulgado até a segunda semana de abril. Já a cerimônia de premiação das Mostras Competitivas está marcada para o dia 4 de junho.