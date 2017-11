Adaptação do clássico de Jorge Amado, “Dona Flor e seus Dois Maridos”, com direção e roteiro de Pedro Vasconcelos, estreia no Rio e em São Paulo em 23 de novembro. No Nordeste (Salvador, Recife e Fortaleza), o filme já está em cartaz desde 2 de novembro.

Obra de 1966, que já ganhou versões para o teatro e televisão, “Dona Flor e seus Dois Maridos” estreou nos cinemas há 41 anos, com direção de Bruno Barreto e com Sonia Braga, Mauro Mendonça e José Wilker nos papéis principais. A história mostra o amor tórrido entre Dona Flor e Vadinho, jovem de vida desregrada e amante de noitadas e jogatinas. De tanto cometer excessos, ele acaba morrendo de maneira precoce. Viúva, Flor se entrega a Teodoro, o farmacêutico da cidade e uma figura bem diferente de Vadinho: pacato, frio e metódico. Embora leve uma vida tranquila e confortável ao lado do novo companheiro, a professora de culinária sente falta dos momentos intensos ao lado do ex. Sofrendo a ausência de Vadinho, Flor começa a evocar sua presença, até que ele passa a lhe visitar em espírito, tornando a vida a três um tanto quanto confusa e tentadora.

Esta nova versão do filme, tem o elenco principal formado por Leandro Hassum (Teodoro), Juliana Paes (Flor) e Marcelo Faria (Vadinho).

Ambientado na Bahia da década de 40, o remake teve cenas rodadas no Pelourinho, em Salvador, e foi realizado com o apoio da família de Jorge Amado e do Governo da Bahia. O elenco conta ainda com Nívea Maria, Ana Paula Bouzas, Cassiano Carneiro, Fabio Lago e Duda Ribeiro. A distribuição é da Downtown Filmes/Paris Filmes e a produção da Reginaldo Farias Produções Artísticas, República Pureza Filmes e FV Produções.