Fernando Gabeira, jornalista, escritor e político, é uma personalidade única e imensa no panorama da cultura brasileira. Durante toda sua vida, Gabeira dedicou-se a pensar e lutar por um país diferente. Incansável na luta por profundas transformações que resultem na diminuição das desigualdades sociais, na constituição de valores que afirmem a cidadania, a liberdade, a educação e a sustentabilidade, ele construiu, com ações e atitudes corajosas, um lugar de referência ética e intelectual.

Com direção de Moacyr Góes, o documentário “Gabeira” revela a personalidade libertária do mineiro de Juiz de Fora, com as passagens mais memoráveis, polêmicas ou curiosas de sua vida desde menino.

O filme, que estreia nos cinemas no dia 23 novembro, traz depoimentos de personagens marcantes na história de Fernando Gabeira, como o do poeta e escritor Ferreira Gullar, que o define como “O Gabeira é o homem do presente”. Já Leda Nagle, jornalista e prima do político, relembra o comportamento transgressor desde a infância: “Ele foi expulso de todos os colégios onde estudou”.

No cenário político, o documentário relembra as discussões épicas de Gabeira com Renan Calheiros – “Começaram com os vampiros, passaram pelos sanguessugas e agora vão fazer o que, tráfico de órgãos?” – e com o então presidente da Câmara Severino Cavalcanti. E também traz um panorama da visão de Gabeira sobre o atual cenário: “Nos livramos da parte central da quadrilha, mas a secundária assumiu”.

Outros nomes, como Nelson Motta, Armínio Fraga, Cora Ronai também participam do filme, que traz histórias emblemáticas, como o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. As ex-mulheres e as filhas, Tami e a surfista Maya, também traçam um panorama geral sobre Gabeira. “A gente sempre sacaneia lá em casa que da maneira que ele me criou poderia ter dado uma m.. colossal”, brinca Maya, corroborando com a emblemática afirmação do pai, de que “não nasceu para a visa doméstica”.

“Gabeira” é produzido pela Gávea Filmes e Pipoca & Filmes e tem coprodução da Globo Filmes e GloboNews.