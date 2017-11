Historietas Assombradas – O Filme, de Victor-Hugo Borges, baseado na série de TV homônima, exibida pelo Cartoon Network, estreia nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, nos cinemas. Antes de chegar às telonas de todo Brasil, o filme foi exibido no Festival do Rio, com menção honrosa da mostra geração.

No longa, Pepe é um garoto de 12 anos que mora com a avó bruxa. Ao descobrir que é adotado e que seus pais verdadeiros estão vivos, ele resolve procurá-los. Mas essa busca pelos pais vai chamar a atenção de Edmundo, o vilão da história. Por ser biomecânico, ele precisa usar a energia de Pepe para conquistar a imortalidade para sua espécie.

Primeiro longa de animação de Victor-Hugo Borges, Historietas Assombradas – O Filme é produzido pela Glaz, animado no Copa Studio e com distribuição da Vitrine Filmes. O filme baseado na já cultuada séria brasileira Historietas Assombradas (para Crianças Malcriadas), exibida no Cartoon Network e na TV Brasil, com grande sucesso chegando a ser a maior audiência dos canais.

A animação também ganhará o game Historietas Assombradas – A Maldição de Skullheart desenvolvido pela Pocket Trap e com supervisão do próprio Victor-Hugo. O game contém vários elementos do filme, como cenários e personagens, mas sem dar spoilers da produção. O jogador terá que ajudar Pepe a escapar de armadilhas e combater os inimigos comandados pelo vilão mascarado, que quer capturá-lo a todo custo. Com lançamento previsto para o mesmo dia da estreia do longa, o jogo é gratuito e poderá ser baixado nas plataformas iOS (iPhone, iPad através da App Store) e Android (disponível no Google Play).