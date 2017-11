A Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), da Argentina, o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICAU), do Uruguai, o Conselho Nacional de Cultura e Artes (CNCA), do Chile, o Proimagenes, da Colômbia, e a Secretaria Nacional de Cultura (SNC), do Paraguai, se unem para realizar o 5º Encontro de Produtores. O evento especial tem como objetivo possibilitar um maior conhecimento e intercâmbio entre produtores que tenham projetos de obras audiovisuais com potencial para serem realizadas em regime de coprodução entre alguns dos seis países.

O Encontro de Coprodução Brasil-Argentina-Uruguai-Chile-Colômbia-Paraguai recebe inscrições até o dia 19 de novembro e acontecerá em 30 de novembro, em Buenos Aires, dentro da programação do Ventana Sur, evento que é uma parceria do INCAA com o Marché du Film, do Festival de Cannes, e que vai de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017. Podem participar produtores com projetos com potencial de coprodução entre ao menos dois dos países participantes.

Os produtores brasileiros interessados devem já estar inscritos para participação no Ventana Sur e deverão completar a ficha de inscrição para o Encontro no formulário digital, anexando uma foto atualizada do representante do projeto. O arquivo anexo não poderá ter peso superior a 500 kb.

Os dados dos produtores e dos projetos informados nas fichas de cada país serão disponibilizados para todos os produtores inscritos no Encontro. Dessa maneira, todos poderão conhecer previamente os perfis de projetos e empresas que estarão presentes no evento, quando haverá um espaço reservado e exclusivo para a troca de informações e networking.

Em caso de dúvidas, os produtores devem escrever para encontro.ventanasur@ancine.gov.br.

A inscrição no 5º Encontro de Coprodução Brasil-Argentina-Uruguai-Chile-Colômbia-Paraguai assegura apenas a participação do produtor no evento do dia 30 de novembro, sem guardar nenhuma relação com o processo de inscrição para a obtenção de credencial junto ao Ventana Sur ou com a solicitação de apoio financeiro ao Programa de Apoio à Participação Brasileira em Mercados e Rodadas de Negócios da ANCINE.