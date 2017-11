A realidade das estradas brasileiras através dos olhos de quem melhor as conhece: o caminhoneiro. Essa é a premissa de “Para Além da Curva da Estrada”, segundo documentário de Guilherme Azevedo, diretor do premiado “Tim Lopes – Histórias de Arcanjo”, que chega às salas de cinema de São Paulo e do Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro.

Durante 50 dias, Guilherme e sua equipe percorreram, ao lado do caminhoneiro Jorge Lisboa, 25.000 km de estradas de um Brasil até então conhecido por poucos.

Ao longo de 75 minutos, “Para Além da Curva da Estrada” desvenda a realidade das estradas brasileiras através do olhar de caminhoneiros. Histórias de amor pelas estradas, de dor e superação são apenas alguns dos relatos emocionantes de quem ama e vive essa profissão. Um filme atual, que retrata a realidade social e cultural dos dias de hoje do nosso Brasil.

O documentário já chega às salas de cinema com o prêmio de melhor documentário no Barcelona Planet Film Festival. Ainda antes da estreia, foi selecionado para o Roma Cine Doc 2017, Cabo Verde International Film Festival 2017, Los Angeles Cinefest, 22º Festival Cine Fuentes e o Alive Doc International Documentary Film Festival 2017.

“Para Além da Curva da Estrada” tem produção da Avexi Filmes, coprodução da Globo Filmes e GloboNews e patrocínio Mercedes-Benz, Maxilabor Diagnósticos e Target Américas. A distribuição é da O2 Play.