© Ricardo Teles

Vazante, primeiro filme solo de Daniela Thomas, que codirigiu Linha de Passe (Palma de Ouro de Melhor Atriz em Cannes 2008) e Terra Estrangeira ao lado do cineasta Walter Salles, estreia dia 9 de novembro nos cinemas. Daniela também assina o roteiro do longa-metragem junto ao produtor Beto Amaral, fundador da Cisma Produções.

O longa se passa em 1821, no interior de Minas Gerais. Na história, Antonio, vivido pelo ator português Adriano Carvalho, negocia casamento com Beatriz, filha de Dona Ondina (Sandra Corveloni). A estreante Luana Nastas interpreta Beatriz que, na ausência do marido, fica sozinha com as crianças escravas. Vencedora do prêmio de melhor atriz coadjuvante no 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Jai Baptista é Feliciana, escrava vítima da violência de Antonio. O longa retrata as mazelas do patriarcalismo brasileiro, da escravidão, do casamento forçado, da mestiçagem fruto do assédio, da exploração sexual das negras e das hierarquias de poder.

O filme também traz no elenco Toumani Kouyate, ator que interpreta o líder dos escravos e quem abriu as portas da comunidade de seus conterrâneos da África subsaariana refugiados em São Paulo; Fabrício Boliveira vive o capitão do mato Jeremias, além de Vinicius dos Anjos, Juliana Carneiro da Cunha, Roberto Audio, Geisa Costa, Alexandre de Sena, Adilson Maghá, Maria Isadora, Kelle das Graças Lopes, Maria Helena Dias, Dinah Feldman, Vasco Pimentel, Adão de Fátima Gomes, Adelsson Gonçalo Higino e Maria Aparecida de Jesus Fátima.

Vazante foi escolhido como Opening Film da mostra Panorama do 67º Festival Internacional de Cinema de Berlim e também venceu o prêmio de melhor direção de arte para Valdy Lopes Jn no Festival de Brasília. Cisma Produções, Dezenove Som e Imagens, de Sara Silveira, e Ukbar Filmes assinam a produção. A coprodução é da Globo Filmes. Europa Filmes é a distribuidora.