A ANCINE divulgou nesta terça-feira, 5 de dezembro, o resultado final da habilitação no edital para o credenciamento de profissionais do mercado audiovisual, para atuarem como pareceristas na avaliação das propostas inscritas em Chamadas Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.

Estão habilitados 183 profissionais. Após a divulgação do resultado preliminar da etapa de habilitação dos profissionais inscritos, em 21 de setembro, foi aberto o prazo recursal para que os candidatos inabilitados apresentassem argumentos contra o resultado preliminar. Como resultado dessa análise, quinze decisões foram reconsideradas com o deferimento dos recursos e 4 pedidos foram indeferidos.

A ordem de credenciamento dos pareceristas será definida por sorteio nesta quinta-feira, 7 de dezembro, às 11h, em sessão pública. O sorteio eletrônico implicará na ordem de contratação e distribuição de projetos. A sessão é aberta ao público, sem necessidade de inscrição, e acontece no Escritório 2 da ANCINE, na Rua Teixeira de Freitas, nº 31, quarto andar, na sala multiuso, Centro, Rio de Janeiro-RJ.

Confira aqui a Lista Definitiva de Profissionais Habilitados e o Local e Data de realização do sorteio eletrônico para definição da Ordem de Credenciamento.