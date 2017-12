Um dos longas mais aclamados da história do cinema fecha com chave de ouro a temporada de Clássicos Cinemark de 2017. “Cantando na Chuva” (1952), icônica obra dirigida por Stanley Donen e Gene Kelly, será exibida apenas no dia 12 de dezembro, às 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria dos cinemas participantes, por valores que variam de R$ 4 a R$ 16. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada.

No filme, Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) são dois astros famosos da época do cinema mudo em Hollywood. O romance fictício entre o casal passa a gerar rumores de que realmente estão apaixonados. Nenhum dos dois desmente o boato, mas o apreço pela carreira faz com que sejam escalados para produzirem um filme falado. Don e Lina precisam, entretanto, superar as dificuldades do novo método de se fazer cinema, para conseguir manter a fama conquistada.