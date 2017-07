The Dark Horse

Nove filmes neozelandeses estão na programação do Festival de Cinema da Nova Zelândia no Brasil, que durante o mês de agosto ocupará as salas do Espaço Itaú de Cinemas. São Paulo (3 a 9 de agosto), Rio de Janeiro (10 a 16 de agosto), Curitiba (17 a 23 de agosto) e Belo Horizonte (24 a 30 de agosto) vão receber a programação. Formada por uma seleção de longas que impressiona pela força dos personagens e das histórias, a seleção de filmes traz produções premiadas em todo o mundo, documentários, filmes baseados em fatos reais e obras de ficção.

Lançado no ano passado, o aclamado Mahana foi indicado a seis prêmios no New Zealand Film and TV Awards 2017 e é um dos selecionados para a mostra. O filme fala sobre a rivalidade entre duas famílias, que atravessa gerações até ser questionada por um jovem de um dos clãs. As particularidades e embates da relação entre avô e neto são o ponto chave do longa-metragem, baseado na obra de Witi Ihimaera.

O trabalho do escritor está também em outros dois filmes da mostra: A Encantadora de Baleias e White Lies. O primeiro leva às telas a história de uma garota Maori impedida de liderar sua comunidade por ser mulher. Sucesso no mundo todo, o filme rendeu uma indicação ao Oscar para a atriz Keisha Castle-Hughes, que na época das filmagens tinha 13 anos.

Já White Lies, fala sobre a relação de três mulheres diante de um segredo e também foi sucesso de crítica. A diretora, Dana Rotberg, recebeu o prêmio de melhor direção no The WIFTS Foundation International Visionary, cerimônia que reconhece o trabalho e as conquistas de mulheres do mundo todo. Na lista de exibições estão ainda os documentários Hip Hop-eration e The Ground We Won e os longas de ficção: Boy, The Dead Lands, The Dark Horse e Born to Dance.

O festival é oferecido pela Embaixada da Nova Zelândia no Brasil, por meio da parceria com o Ministério de Cultura, Artes e Patrimônio da Nova Zelândia e com a New Zealand Film Commission. As exibições no Brasil fazem parte de um projeto que este ano percorre também Argentina, Paraguai, Chile, México, Cuba e Colômbia.

SÃO PAULO

3 a 9 de agosto

Espaço Itaú Frei Caneca

RIO DE JANEIRO

10 a 16 de agosto

Espaço Itaú Botafogo

CURITIBA

17 a 23 de agosto

Espaço Itaú Shopping Crystal

BELO HORIZONTE

24 a 30 de agosto

Cinema Belas Artes